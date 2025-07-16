Українці 60+ тепер можуть служити у ЗСУ за контрактом: ухвалено закон

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Верховна Рада ухвалила закон про контрактну службу для громадян віком понад 60 років. Для таких контрактників встановлено випробувальний термін у 2 місяці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Судово-юридичну газету.

Зазначається, відтепер особи віком понад 60 років, які пройшли обстеження військово-лікарською комісією та визнані придатними, матимуть можливість укладати контракт для проходження військової служби під час воєнного стану. Це стане можливим за умови отримання письмової згоди командира військової частини й схвалення Генштабу ЗСУ або відповідного уповноваженого органу.

Для таких контрактників встановлено випробувальний термін у 2 місяці, після якого можливе дострокове розірвання контракту через невідповідність вимогам служби.

Максимальний вік перебування на службі не обмежується.

Строк контракту для військовослужбовців 60+ становить один рік із можливістю продовження на той же термін.

Нагадаємо, в Україні вже діють контракти для громадян 18-24 років, які хочуть долучитися до ЗСУ. Після підписання контракту вони отримують додаткові виплати, а також право оформлення пільгової іпотеки з "нульовою" ставкою та право вільного виїзду за кордон.