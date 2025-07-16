фото: Укрзализныця

Покровский вокзал, с которого начинался путь к безопасности для тысяч украинцев, напоминает о несокрушимости в прифронтовых реалиях

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

Железнодорожный вокзал в Покровске стал важным пунктом эвакуации для тысяч людей, которые в сложные времена войны выезжали отсюда в более безопасные регионы Украины. Именно здесь начинался их путь к спасению, сопровождавшийся тяжелыми эмоциями - слезами расставаний, болью потерь, но в то же время и теплыми объятиями, поддержкой и надеждой на лучшее будущее.

Это здание стало свидетелем многочисленных историй, объединяющих страх и веру, разлуку и надежду. Вокзал был местом, где люди из разных уголков нашей страны находили поддержку и силы двигаться дальше, оставляя за плечами опасность.

В настоящее время здание сильно пострадало в результате обстрелов, получив серьезные повреждения. Однако, несмотря на разрушение, оно все еще стоит крепко, как и дух жителей Покровска. Этот вокзал стал символом несокрушимости и стойкости, отражающей волю громады противостоять агрессии и сохранять веру в победу.

Ранее сообщалось про игры на железной дороге: в Черниговской области 15-летнего юношу убило током, девушка в реанимации.