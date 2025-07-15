Росіяни бомбили Донеччину КАБами: є 2 жертви та 10 поранених

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фото: Нацполіція
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Минулої доби війська РФ завдали 2 900 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, поранення дістали 10 мирних мешканців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Вчора окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Родинське, Покровськ, селище Шевченко, а також села Ганнівка й Іванопілля.

"Руйнувань зазнали 24 цивільних об’єкти, з них 19 житлових будинків", — йдеться в повідомленні.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували "Смерчами" місто Родинське Покровського району. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо цивільних.

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