Россияне бомбили Донетчину КАБами: есть 2 жертвы и 10 раненых
За прошедшие сутки войска РФ нанесли 2 900 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, ранения получили 10 мирных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
Вчера оккупанты обстреливали города Константиновка, Лиман, Мирноград, Родинское, Покровск, поселок Шевченко, а также села Ганновка и Иванополье.
"Разрушения получили 24 гражданских объекта, из них 19 жилых домов", — говорится в сообщении.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, ночью оккупанты атаковали "Смерчами" город Родинское Покровского района. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо гражданских.