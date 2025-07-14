У Краматорську втекли четверо російських полонених: усі подробиці

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У понеділок, 14 липня, у Краматорську Донецької області четверо полонених із російських окупаційних військ втекли від конвою

Про це повідомив у Telegram військовий Станіслав Бунятов (Осман), передає RegioNews.

За попередньою інформацією, утікачі можуть ховатись у приватному секторі на околицях міста.

Працівники Краматорського районного управління поліції уже їх розшукують.

Зазначається, що полонені не володіють українською мовою та мають намір заволодіти автотранспортом, щоб рухатись далі.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку воїни ЛСР взяли в полон африканського "студента".

Раніше повідомлялося, що в кінці червня на Сумщині українські десантники взяли в полон 15 окупантів.