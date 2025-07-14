За тиждень українські прикордонники знищили майже 200 росіян та понад 100 одиниць ворожої техніки

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Прикордонники відзвітували про результати бойової роботи за тиждень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Упродовж тижня, з 07 по 13 липня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 197 загарбників, 205 поранили, взяли у полон – 5", - йдеться у повідомленні.

Також прикордонники підбили 4 танки, 5 ББА, 1 МТ-ЛБ, 2 БМП, 109 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога, 8 маломірних плавзасобів. Знищили 10 гармат, 6 мінометів, 78 засобів зв’язку, РЕБ і відеоспостереження.

Крім того, бійці ДПСУ знищил 579 укриттів та позицій особового складу окупантів, 24 склади з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та майном.

Нагадаємо, вночі українська ППО приземлила більше 100 ворожих безпілотників.