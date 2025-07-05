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05 липня 2025, 15:22

На Запорізькому напрямку воїни ЛСР взяли в полон африканського "студента"

05 липня 2025, 15:22
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Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР Легіону "Свобода Росії" взяли в полон іноземного найманця — Кехінде Олувагбемілеке

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.

Чоловік є студентом Московської вищої школи економіки, який потрапив у війну під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби". Він служив у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії.

За словами полоненого, командування РФ обіцяло "легку прогулянку"та підтримку на позиціях, однак замість цього кинули його у "м'ясний штурм".

Нагадаємо, у лютому українські військові на Донеччині взяли у полон російського військового РФ, родом із Західної Африки.

Раніше повідомлялося, що в полон до бійців 12 бригади спецпризначення "Азов" потрапив російський військових - представник народу ескімосів.

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