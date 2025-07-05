На Запорізькому напрямку воїни ЛСР взяли в полон африканського "студента"
Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР Легіону "Свобода Росії" взяли в полон іноземного найманця — Кехінде Олувагбемілеке
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.
Чоловік є студентом Московської вищої школи економіки, який потрапив у війну під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби". Він служив у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії.
За словами полоненого, командування РФ обіцяло "легку прогулянку"та підтримку на позиціях, однак замість цього кинули його у "м'ясний штурм".
Нагадаємо, у лютому українські військові на Донеччині взяли у полон російського військового РФ, родом із Західної Африки.
Раніше повідомлялося, що в полон до бійців 12 бригади спецпризначення "Азов" потрапив російський військових - представник народу ескімосів.