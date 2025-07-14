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14 июля 2025, 13:56

В Краматорске сбежали четверо российских пленных: все подробности

14 июля 2025, 13:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник, 14 июля, в Краматорске Донецкой области четверо пленных из российских оккупационных войск скрылись от конвоя

Об этом сообщил в Telegram военный Станислав Бунятов (Осман), передает RegioNews.

По предварительной информации, беглецы могут прятаться в частном секторе на окраинах города.

Работники Краматорского районного управления полиции уже их разыскивают.

Отмечается, что пленные не владеют украинским языком и намерены завладеть автотранспортом, чтобы двигаться дальше.

Напомним, на Запорожском направлении воины ЛСР взяли в плен африканского "студента".

Ранее сообщалось, что в конце июня на Сумщине украинские десантники взяли в плен 15 оккупантов.

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война пленные Краматорск Донецкая область беглец российская армия
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