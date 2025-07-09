Авиаудар по Константиновке: три человека погибли, есть пострадавшие
Россияне атаковали авиабомбами Константиновку. В результате атаки вспыхнули пожары, повреждены дома
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Россияне 9 июля нанесли авиаудар по Константиновке. В результате атаки поврежден 21 частный дом и инфраструктурный объект. К сожалению, три местных жителя погибли.
"ГСЧС также ликвидировала пожары в четырех домах на площади 270 м². Работы завершены", - сообщили спасатели.
Напомним, ранее россияне атаковали дронами Херсонскую область. В результате атаки погиб годовалый мальчик.
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