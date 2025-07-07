Из-за российских бомбардировок Донецкой области 7 гражданских погибли и 15 ранены

фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 6 июля, российские оккупационные войска нанесли 3 203 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли семь гражданских, пострадали 15 мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошлые сутки оккупанты обстреливали города Белицкое, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Родинское, Славянск, поселки Новогригоровка, Александровка, села Андреевка, Голубевка, Гришино, Криницы, Куроедовка, Михайловка, Некременное, Новый Донбасс, Очеретино, Райское, Светлое и Староварваровка.

"Разрушения подверглись 137 гражданским объектам, из них 79 жилых домов", — говорится в сообщении.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.