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04 липня 2025, 15:28

Фіктивна участь у боях: підлеглій командира батальйону незаконно нарахували 1,7 млн грн

04 липня 2025, 15:28
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Фото: Державне бюро розслідувань
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Посадовець підробляв документи, аби щомісяця незаконно оформлювати бойові виплати своїй підлеглій, яка фактично перебувала в тилу

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира батальйону однієї з військових частин, яка базується на Донеччині. Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем і фальсифікації документів, що призвело до незаконного нарахування великої суми грошей підлеглій.

Судитимуть командира батальйону, який незаконно виплатив підлеглій понад 1,7 млн грн

За даними слідства, з січня 2023 року по листопад 2024 року командир систематично підписував документи, в яких вказував, що одна з військовослужбовиць нібито брала участь у бойових діях на передовій. Насправді жінка весь цей час перебувала в Дніпропетровській області й не виконувала своїх службових обов’язків.

Попри це, на підставі підроблених звітів їй щомісяця нараховували доплати, призначені для бійців, які служать у зоні бойових дій. Загальна сума таких виплат перевищила 1,7 мільйона гривень.

Наразі обвинувальний акт передано до суду.

Раніше повідомлялося, на Миколаївщині викрито схему шахрайства з бойовими грошима: збитки держави - 8 млн грн.

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