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04 липня 2025, 11:30

На Запоріжжі ЗСУ влаштували полювання на пілотів російський БпЛА

04 липня 2025, 11:30
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скріншот із відео
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Сили оборони України влаштували місячник знищення російських дроноводів. Комплексна операція дістала назву "Дроноцид"

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що впродовж операції "Дроноцид" на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників.

На окупантів полювали Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128-ї ОГШБр, 128-ї ОБр ТРО, підрозділ Flying Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія".

"Знищено та пошкоджено ― 42 об’єкти, де засідали російські вбивці. На відео ― унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР успішно атакували поїзд російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області. Захисники спалили цистерни з пальним, призначеним для армії РФ.

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