скріншот із відео

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що впродовж операції "Дроноцид" на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників.

На окупантів полювали Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128-ї ОГШБр, 128-ї ОБр ТРО, підрозділ Flying Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія".

"Знищено та пошкоджено ― 42 об’єкти, де засідали російські вбивці. На відео ― унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами", ― йдеться в повідомленні.