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04 июля 2025, 15:28

Фиктивное участие в боях: подчиненной командира батальона незаконно начислили 1,7 млн грн

04 июля 2025, 15:28
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Фото: Государственное бюро расследований
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Чиновник подделывал документы, чтобы ежемесячно незаконно оформлять боевые выплаты своей подчиненной, фактически находившейся в тылу

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира батальона одной из воинских частей, которая базируется в Донецкой области. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов, что привело к незаконному начислению крупной суммы денег подчиненным.

Будут судить командира батальона, который незаконно выплатил подчиненному более 1,7 млн грн

Согласно данным следствия, с января 2023 по ноябрь 2024 года командир систематически подписывал документы, в которых указывал, что одна из военнослужащих якобы участвовала в боевых действиях на передовой. На самом деле, женщина все это время находилась в Днепропетровской области и не выполняла своих служебных обязанностей.

Несмотря на это, на основании поддельных отчетов ей ежемесячно начислялись доплаты, предназначенные для бойцов, служащих в зоне боевых действий. Общая сумма таких выплат превысила 1,7 миллиона гривен.

В настоящее время обвинительный акт передан в суд.

Ранее сообщалось, в Николаевской области разоблачена схема мошенничества с боевыми деньгами: убытки государства - 8 млн грн.

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