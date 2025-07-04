РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: зруйновані житлові будинки
Минулої доби окупанти завдали 377 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані житлові будинки та автівки
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків, квартир та автівок. Мирні жителі не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 3 липня російські війська здійснили:
- Чотири авіаційних обстріли Гуляйполя та Малих Щербаків.
- 245 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Канівське, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Вісім обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки.
- 120 артилерійських ударів завдали окупанти по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, вночі РФ масовано атакувала Київ. У шести районах столиці зафіксовано падіння уламків та пожежі. Попередньо відомо про 19 поранених.
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