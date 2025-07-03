Росія вбила 6 мирних жителів Донеччини, ще 12 поранені

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За 2 липня на Донеччині внаслідок обстрілів російських військ загинули шестеро мирних жителів

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, три людини загинули у селищі Райське, двоє — у Покровській громаді та одна — у селі Веселе Поле.

Ще 12 мешканців області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 301 загиблих і 7 433 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, війська РФ завдали 432 удари по девʼяти населених пунктах Запорізької області. Через ворожий удар по Пологівському району постраждала літня жінка.