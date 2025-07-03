Стало известно, сколько детей до сих пор остается в зоне боевых действий в Донецкой области

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Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Донецкой ОВ Дмитрий Петлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В общинах, отнесенных к территории активных боевых действий, остаются 24 тысячи человек и из них 113 – это дети", - сообщил он.

В настоящее время 17 общин находятся на территории активных боевых действий. Среди них – Марьинская, Торецкая, Покровская, Мирноградская, Часовоярская, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Удачненская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Очеретинская и Новоселовская.

Всего на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области остаются около 268 000 гражданских, из которых 20 070 – дети. Обязательная эвакуация в регионе продолжается.

Напомним, россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, пострадали 10 человек.