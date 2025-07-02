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02 липня 2025, 14:49

На Дніпропетровщині у 46-річного чоловіка в гаражі виявили бойовий арсенал зброї

02 липня 2025, 14:49
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кам’янському районі на Дніпропетровщині поліцейські виявили у 46-річного чоловіка великий арсенал зброї та боєприпасів

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час обшуку, який проводився на підставі ухвали суду, оперативники поліції вилучили автомат Калашникова, чотири гранати з запалами, понад 300 патронів різного калібру, а також сигнальний пістолет, перероблений для стрільби бойовими набоями.

Зброю чоловік зберігав у власному помешканні та гаражі. За інформацією слідства, вона зберігалася без відповідних дозволів та з грубим порушенням правил безпеки. Поліція отримала оперативну інформацію про можливе незаконне зберігання зброї та боєприпасів, після чого було розпочато досудове розслідування.

Арсенал зброїАрсенал зброїАрсенал зброїАрсенал зброїАрсенал зброїАрсенал зброї

Усі вилучені предмети направлено на експертне дослідження для встановлення їх технічних характеристик та бойової придатності. Водночас слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Згідно з чинним законодавством, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, з Німеччини до України екстрадовано двох іноземців, які підозрюються у збуті фальшивих доларів США.

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