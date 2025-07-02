Стало відомо, скільки українських військовополонених стратили росіяни

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Станом на липень 2025 року відомо про щонайменше 268 випадків страти російськими загарбниками українських військовополонених

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції, повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", - зазначив він.

На його думку, за вбивствами українських полонених стоять російські генерали та чиновники.

Як відомо, росіяни регулярно страчують українських бійців, які потрапили у полон.

Нагадаємо, у травні в ГУР повідомляли про понад 150 випадків страт українських військових у полоні РФ.