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02 июля 2025, 09:55

Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области, пострадали 10 человек

02 июля 2025, 09:55
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российская армия убила двух мирных жителей Донецкой области. Также 10 гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, россияне убили жителей Райского и Новохатского.

"Еще 10 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Общее число жертв России в Донецкой области (3 295 погибших и 7 421 пострадавший) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, ночью россияне атаковали Купянский район Харьковской области, загорелись складские помещения. Один человек погиб и еще один получил ранения.

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