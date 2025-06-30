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30 июня 2025, 09:10

Россияне убили мирного жителя Донецкой области, есть раненые

30 июня 2025, 09:10
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки оккупационная армия РФ убила одного жителя Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов шесть гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, вчера россияне убили мирного жителя Константиновки. Кроме того, люди пострадали в Лимане, Покровске, Ивановке и Новотроицком.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 293 погибших и 7 408 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска атаковали 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали восемь мирных жителей, два человека погибли.

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