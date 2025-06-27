Покинул соревнования: на Донетчине ликвидировали "чемпиона" России по метанию АК
В Донецкой области воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" ликвидировали россиянина, швырявшего свой автомат в FPV-дрон
Уникальное видео обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Донецкая область: уничтожен БМ-21 "Град", грузовик, станция связи, ликвидирована с десяток оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Донецкой области подразделение "Феникс" уничтожило российский комплекс РЭБ "Житель".
На Севере украинские бойцы испепелили склад БК и укрытия россиянВсе новости »
27 июня 2025, 01:35На Сумщине украинские десантники взяли в плен 15 оккупантов
26 июня 2025, 11:54Силы обороны уничтожили бронетехнику и грузовики оккупантов под Купянском
26 июня 2025, 02:30
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
В центре Запорожья выловили змею
27 июня 2025, 06:40В Черном море появился смертельный хищник-пришелец: что известно
27 июня 2025, 05:40Пошел купаться и пропал: на Буковине утонул подросток
27 июня 2025, 05:05"Никто этого не видит": сериал с участием украинских журналистов о войне получил престижную награду
27 июня 2025, 04:45В Украине ощутимо выросли цены на продукты: на сколько изменились ценники
27 июня 2025, 04:20Воины ССО показали, как уничтожают "жирные цели" РФ на пограничье
27 июня 2025, 04:00Хочу Patriot: актриса Антонина Хижняк показала свой "разговор с Трампом"
27 июня 2025, 03:45В Харьковской области нашли боеприпасы там, где погиб рыбак
27 июня 2025, 03:20В Винницкой области пассажир устроил стрельбу в поезде
27 июня 2025, 02:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова