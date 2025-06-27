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27 июня 2025, 06:10

Покинул соревнования: на Донетчине ликвидировали "чемпиона" России по метанию АК

27 июня 2025, 06:10
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скриншот с видео
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В Донецкой области воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" ликвидировали россиянина, швырявшего свой автомат в FPV-дрон

Уникальное видео обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Донецкая область: уничтожен БМ-21 "Град", грузовик, станция связи, ликвидирована с десяток оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Донецкой области подразделение "Феникс" уничтожило российский комплекс РЭБ "Житель".

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война оккупанты потери россиян РСЗВ Град Донетчина подразделение Феникс бригада Месть
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