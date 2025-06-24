Армия РФ ночью атаковала дронами предприятия в Донецкой области

24 июня 2025

Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ

Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...