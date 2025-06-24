Армия РФ ночью атаковала дронами предприятия в Донецкой области
Россияне ночью атаковали беспилотниками предприятия в Краматорске
Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает RegioNews.
По его словам, 24 июня в 02:42 с использованием шести ударных БПЛА "Герань-2" российские войска нанесли удары по территории предприятий города.
К счастью, обошлось без пострадавших. Устанавливаются последствия атаки.
Напомним, россияне убили 2 и ранили 5 жителей Донбасса.
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