Росіяни вбили 2 і поранили 5 жителів Донеччини
Минулої доби, 12 червня, російська армія вбила двох мешканців Донецької області. Також п'ятеро цивільних зазнали поранень
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За оперативними даними, вчора росіяни вбили людей в Іллінівці та Миколайпіллі. Через ворожі обстріли ще п'ятеро осіб дістали поранення у Костянтинівці, Іллінівці та Миколайпіллі.
Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 256 загиблих і 7 298 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, 12 червня росіяни атакували FPV-дронами цивільні автомобілі у Краматорському районі Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинули дві людини, ще четверо мирних жителів дістали поранення.
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