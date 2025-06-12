На Донеччині бійці "Помсти" знищили російські "Гради" та пункт управління БпЛА
На Краматорському напрямку воїни прикордонної бригади "Помста" продовжують нищити техніку та озброєння російських військ
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
По ворожим цілям ефективно відпрацювали бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс".
"Протягом тижня прикордонники знищили дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", пункт управління ворожих безпілотників, одну гармату, чотири військові вантажівки та п’ять автомобілів. Також уражено склад з боєприпасами", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як бомбер "Баба Яга" атакував транспорт і укриття росіян на Харківщині.
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