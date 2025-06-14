ВСУ уничтожили колонну российской техники в Донецкой области

фото: t.me/supernova_plus

Силы обороны накрыли колонну автомобилей с российскими оккупантами в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Supernova+.

Отмечается, что по колонне техники из четырех автобусов и одного грузовика КамАЗ с "черными" армейскими номерами был нанесен удар, когда та остановилась на объездной дороге в окрестностях Макеевки.

По данным источника, в результате удара погибли по меньшей мере 20 российских окупантов, многие получили ранения.

Ранее бойцы "Мести" уничтожили российские "Грады" и пункт управления БПЛА в Донецкой области.