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13 июня 2025, 12:45

В Донецкой области рф убили 2 жителей, 5 ранены: полиция документирует военные преступления

13 июня 2025, 12:45
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фото: Национальная полиция Украины
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Российские войска продолжают интенсивные обстрелы Донецкой области, десятки населенных пунктов подверглись атакам оккупантов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Враг продолжает обстреливать Донецкую область, сосредотачивая атаки на десяти населенных пунктах области. Среди них такие города, как Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман и села Золотой Колодец, Ильиновка, Красный Лиман, Николайполья, Нелиповка и Новый Донбасс. В результате обстрелов повреждены 29 гражданских объектов, включая семь жилых домов.

По информации полиции, три удара дронами были совершены по Ильиновке. В результате погиб один человек среди местных жителей, еще два человека получили ранения разной степени тяжести. Аналогичная атака произошла в Николайполье, входящем в Дружковскую территориальную громаду. Там вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль. В результате погиб один человек, а двое пассажиров травмированы.

Кроме того, на Константиновку оккупанты направили пять дронов. Из-за этого пострадал один мирный житель. Правоохранители продолжают документировать все факты военных преступлений, совершенных российскими войсками на территории региона. Следователи работают над установлением всех обстоятельств и привлечением виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что россияне убили 2 и ранили 5 жителей Донбасса.

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