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12 июня 2025, 21:00

На Донетчине бойцы "Мести" уничтожили российские "Грады" и пункт управления БпЛА

12 июня 2025, 21:00
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фото: ГПСУ
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На Краматорском направлении воины пограничной бригады "Месть" продолжают уничтожать технику и вооружение российских войск

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По вражеским целям эффективно отработали бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс".

"В течение недели пограничники уничтожили две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", пункт управления вражеских беспилотников, один орудие, четыре военных грузовика и пять автомобилей. Также поражен склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники показали, как бомбер "Баба Яга" атаковал транспорт и укрытия россиян в Харьковской области.

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РФ война пограничники оккупанты БПЛА потери россиян Краматорское направление Донетчина подразделение Феникс бригада Месть
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