12:42  10 июня
Упал с высоты: в Тернопольской области погиб 77-летний мужчина
12:19  10 июня
В Воздушных силах показали работу мобильных огневых групп в Одесской области
09:59  10 июня
На Закарпатье правоохранители остановили "скорую" с уклонистами
UA | RU
UA | RU
10 июня 2025, 13:35

Не жалеет и поступил бы так снова: судили жителя Донбасса, который "сливал" данные об ВСУ в Угледаре

10 июня 2025, 13:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Получил судебный приговор мужчина, присылавший знакомому из Мариуполя данные об ВСУ. В частности, о расположении противотанковых мин и заграждений

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Днепре жителя Донбасса признали виновным в государственной сдаче. По данным следствия, в декабре 2023 года мужчина написал своему знакомому из оккупированного Мариуполя о расставании противотанковых заграждений возле жилых домов Угледара, и о расположении противотанковых мин на въезде в город.

Впоследствии предатель отправлял сообщения о расположении огневой позиции миномета у жилого дома. Его собеседник передавал все эти данные представителю Главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ.

На суде мужчина признал свою вину лишь частично. По его словам, он общался со знакомым и рассказывал ему о позициях подразделения ВСУ для защиты гражданского населения.

В то же время на суде обвиняемый заявил, что не жалеет о содеянном и сделал бы то же самое снова или даже перешел бы на сторону России. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Российская армия заходила Угледар 1 октября 2024 г. после тяжелых боев.

Напомним, ранее получил приговор житель Донбасса, который "сливал" данные об ВСУ. В частности, он передавал информацию о расположении заведений, где лечатся раненые защитники.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф
СБУ задержала агентку ФСБ, корректировавшую удары по Харькову
10 июня 2025, 12:33
Судили агента РФ, корректировавшего удары по Сумщине
06 июня 2025, 23:30
В Николаевской области судили наводчика, который "сливал" данные об ВСУ: сам он все отрицал
05 июня 2025, 17:28
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В Днепропетровской области фермеры незаконно засеяли танковый полигон
10 июня 2025, 15:12
На Николаевщине пьяный водитель устроил ДТП: погиб мопедист, травмирован 13-летний ребенок
10 июня 2025, 15:10
Смертельное ДТП на Ровенщине: медики неделю боролись за жизнь мужчины
10 июня 2025, 14:58
Пограничники напомнили о правилах поездки за границу с детьми
10 июня 2025, 14:40
К ликвидации последствий атаки в Киеве была привлечена авиация Главного управления разведки
10 июня 2025, 14:39
Сезон клещей: на Львовщине зафиксировали 15 случаев укусов за выходные
10 июня 2025, 14:36
Еще одна категория мужчин получила бронь от мобилизации
10 июня 2025, 14:22
На Буковине задержаны двое мужчин, которые за 2000 долларов пытались подкупить пограничника
10 июня 2025, 14:11
Германия передала спецтехнику и оборудование пожарным Днепропетровщины
10 июня 2025, 14:07
В Тернополе открыли еще один рекрутинговый центр
10 июня 2025, 13:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »