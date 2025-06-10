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Получил судебный приговор мужчина, присылавший знакомому из Мариуполя данные об ВСУ. В частности, о расположении противотанковых мин и заграждений

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Днепре жителя Донбасса признали виновным в государственной сдаче. По данным следствия, в декабре 2023 года мужчина написал своему знакомому из оккупированного Мариуполя о расставании противотанковых заграждений возле жилых домов Угледара, и о расположении противотанковых мин на въезде в город.

Впоследствии предатель отправлял сообщения о расположении огневой позиции миномета у жилого дома. Его собеседник передавал все эти данные представителю Главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ.

На суде мужчина признал свою вину лишь частично. По его словам, он общался со знакомым и рассказывал ему о позициях подразделения ВСУ для защиты гражданского населения.

В то же время на суде обвиняемый заявил, что не жалеет о содеянном и сделал бы то же самое снова или даже перешел бы на сторону России. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Российская армия заходила Угледар 1 октября 2024 г. после тяжелых боев.

Напомним, ранее получил приговор житель Донбасса, который "сливал" данные об ВСУ. В частности, он передавал информацию о расположении заведений, где лечатся раненые защитники.