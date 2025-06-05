Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 20 разів: в ОВА розповіли про наслідки
Російські військові вчергове атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів пошкоджені будинки
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, протягом дня від російських ударів потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Загалом росіяни атакували область понад 20 разів.
"Загалом сьогодні через ворожі влучання у районі потрощені три приватні будинки, у двох з яких виникли пожежі. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені також інфраструктура, багатоповерхівка й господарська споруда", - повідомив Сергій Лисак.
Нагадаємо, 4 червня росіяни атакували Сумщину безпілотниками. Коли рятувальники ліквідовували наслідки, відбувся повторний обстріл.
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