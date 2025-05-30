У Костянтинівці Донецької області росіяни знищили останній АЗК ОККО

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Мережа ОККО повідомила про втрату свого останнього автозаправного комплексу в місті Костянтинівка

Як передає RegioNews, про це повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що АЗК було повністю знищено під час чергової атаки дронів.

"Це місце стало знаковим для багатьох — тут заправлялися військові перед завданнями й сюди поверталися після. Це був острівець спокою в епіцентрі небезпеки", — зазначили у компанії.

АЗК у Костянтинівці працював до останнього, попри постійні обстріли авіабомбами й ракетами. У компанії наголошують: найголовніше — що персонал залишився живий.

Нагадаємо, у Донецькій області військові продали понад 1000 л пального, призначеного для виконання бойових завдань.