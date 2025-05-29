05:45  29 травня
Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині
04:20  29 травня
Українці купили в Польщі квартир на 1,5 мільярда євро
03:14  29 травня
У полі на Київщині виявили бойову частину російської ракети Х-101
UA | RU
UA | RU
29 травня 2025, 08:59

Росіяни скинули дві авіабомби на селище в Донецькій області

29 травня 2025, 08:59
Читайте также на русском языке
фото: Донецька обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Армія РФ скинула дві авіабомби на житлові будинки в селищі Довга Балка Донецької області. Внаслідок авіаудару поранення отримали троє цивільних

Як передає RegioNews, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що 28 травня о 16:10, ворожа авіація атакувала Іллінівську громаду. По селищу Довга Балка ворог наніс 2 авіаудари "ФАБ-250". Авіабомба у житлову забудову, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних.

"У чоловіка 54 років та його 74-річної матері діагностовано множинні садна, забої і контузії. Ще одного - 55-річного мешканця ушпиталено з мінно-вибуховою і відкритою черепно-мозковою травмами та осколковим пораненням руки. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в населеному пункті пошкоджено 5 домогосподарств і крамницю.

Нагадаємо, на Донеччині затримали агентів ФСБ, які наводили ракетно-бомбові удари по Костянтинівці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область авіабомба РФ руйнування постраждалі
Російський дрон вдарив по заправці у Донецькій області
28 травня 2025, 15:47
Масовані обстріли Донеччини: окупанти поранили 8 мирних жителів
28 травня 2025, 09:45
На Донеччині викрили правоохоронця, який торгував трофейною зброєю
27 травня 2025, 20:00
Всі новини »
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
Ворог атакував Харківщину: пошкоджено житло та підприємства
29 травня 2025, 09:54
Армія РФ за минулу добу 140 разів обстріляла Сумську область
29 травня 2025, 09:39
Трагічний інцидент на залізниці в Одесі: ДСНС показало фото порятунку дитини
29 травня 2025, 09:20
Росіяни скинули авіабомби на село у Запорізькій області: під завалами є люди
29 травня 2025, 08:59
Нічна атака БпЛА на Сумщині: загинув мирний мешканець, є руйнування
29 травня 2025, 08:38
На Чернігівщині затримали банду, яка вимагала гроші за фейкові борги
29 травня 2025, 08:23
В Одесі 8-річний хлопчик застряг на балконі багатоповерхівки
29 травня 2025, 08:09
На Херсонщині за добу росіяни поранили 10 цивільних
29 травня 2025, 08:08
Інцидент на Закарпатті: батько накинувся з ножем на сина
29 травня 2025, 07:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Геннадій Друзенко
Всі блоги »