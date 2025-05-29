Росіяни скинули дві авіабомби на селище в Донецькій області

фото: Донецька обласна прокуратура

Армія РФ скинула дві авіабомби на житлові будинки в селищі Довга Балка Донецької області. Внаслідок авіаудару поранення отримали троє цивільних

Як передає RegioNews, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що 28 травня о 16:10, ворожа авіація атакувала Іллінівську громаду. По селищу Довга Балка ворог наніс 2 авіаудари "ФАБ-250". Авіабомба у житлову забудову, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних.

"У чоловіка 54 років та його 74-річної матері діагностовано множинні садна, забої і контузії. Ще одного - 55-річного мешканця ушпиталено з мінно-вибуховою і відкритою черепно-мозковою травмами та осколковим пораненням руки. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в населеному пункті пошкоджено 5 домогосподарств і крамницю.

Нагадаємо, на Донеччині затримали агентів ФСБ, які наводили ракетно-бомбові удари по Костянтинівці.