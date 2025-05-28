На Донеччині затримали агентів ФСБ, які наводили ракетно-бомбові удари по Костянтинівці

фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ у прифронтовій Костянтинівці Донецької області. Чотирьом зрадникам, які коригували ракетно-бомбові удари РФ по місту, загрожує довічне увʼязнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

До складу ворожого осередку входили четверо мешканців Костянтинівки. За даними слідства, усі агенти ФСБ діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Їхнім основним завданням був збір координат, за якими розміщуються підрозділи Сил оборони.

Серед затриманих — 35-річний ІТ-спеціаліст, який під виглядом налаштування інтернету випитував у клієнтів інформацію про місця базування українських військ.

Ще троє фігурантів — 23-річний вантажник з місцевого ринку та двоє безробітних, які обходили місто та фіксували розташування потрібних об’єктів.

За матеріалами справи, всі агенти були завербовані через Telegram-канали з пошуку "легких заробітків". Зрадники готували "звіти", в яких позначали потенційні цілі на гугл-картах і додавали до скріншоту детальний опис місцевості.

СБУ викрила агентурну групу і затримала всіх її учасників. У фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ. Слідчі повідомили затриманим про підозру.

"Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями контррозвідка СБУ та Нацполіція нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари росіян по східних, південних та західних областях України.