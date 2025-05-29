Россияне сбросили две авиабомбы на поселок в Донецкой области

фото: Донецкая областная прокуратура

Армия РФ сбросила две авиабомбы на жилые дома в поселке Долгая Балка Донецкой области. В результате авиаудара ранения получили трое гражданских

Как передает RegioNews, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что 28 мая в 16:10, вражеская авиация атаковала Ильиновскую общину. По поселку Долгая Балка враг нанес 2 авиаудара "ФАБ-250".

"У мужчины 54 лет и его 74-летней матери диагностированы множественные ссадины, ушибы и контузии. Еще один - 55-летний житель госпитализирован с минно-взрывной и открытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением руки. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - говорится в сообщении.

Кроме того, в населенном пункте повреждены 5 домохозяйств и магазин.

Напомним, в Донецкой области задержали агентов ФСБ, которые наводили ракетно-бомбовые удары по Константиновке.