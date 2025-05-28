Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: пошкоджена інфраструктура
Вчора, 27 травня, російські окупанти завдали 329 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранена дитина, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу окупанти пошкодили щонайменше 13 квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.
"17-річний хлопець постраждав під час ворожої атаки по Пологівському району", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- Пʼять авіаційних обстрілів по Степногірську, Кам’янському, Гуляйполю та Щербаках.
- 161 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Камʼянське, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 157 артударів завдали окупанти по території Біленького, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, 27 травня росіяни обстріляли пожежну частину на Запоріжжі.
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