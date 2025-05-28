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28 мая 2025, 09:56

Славянск атаковали четыре "шахеда": поврежден лицей

28 мая 2025, 09:56
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фото: vchasnoua.com
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Ночью в среду, 28 мая, российская армия атаковала Славянск Донецкой области ударными беспилотниками типа Shahed

Об этом сообщил начальник Славянского МВА Вадим Лях, передает RegioNews.

По его словам, в результате ударов были повреждены разные районы города, больше всего пострадал педагогический лицей.

К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

Напомним, вчера, 27 мая, в результате вражеских обстрелов Донецкой области ранения получили восемь мирных жителей.

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война Славянск атака российская армия Shahed лицей дроны
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