Славянск атаковали четыре "шахеда": поврежден лицей
Ночью в среду, 28 мая, российская армия атаковала Славянск Донецкой области ударными беспилотниками типа Shahed
Об этом сообщил начальник Славянского МВА Вадим Лях, передает RegioNews.
По его словам, в результате ударов были повреждены разные районы города, больше всего пострадал педагогический лицей.
К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.
Напомним, вчера, 27 мая, в результате вражеских обстрелов Донецкой области ранения получили восемь мирных жителей.
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