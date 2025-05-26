Из-за российских обстрелов пострадали 6 жителей Донецкой области
За прошедшие сутки, 25 мая, российская армия ранила шестерых жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По оперативным данным, вчера россияне ранили гражданских в Доброполье, Родинском, Северске, Андреевке, Николайполье и Роскошном.
По информации ОВА, общее число жертв РФ в Донецкой области (3 224 погибших и 7 180 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, 25 мая российские войска обстреляли 30 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов один человек погиб, пострадали четверо гражданских.
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