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Россияне в очередной раз атаковали Донетчину. Двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

16 мая российские военные ударили по Константиновке беспилотниками типа "Молния-1". Погиб мужчина, находившийся за рулем автомобиля. Также погиб мужчина, находившийся у укрытия. Известно о двух пострадавших. Это две женщины. У них диагностировали осколочные ранения, ожоги и минно-взрывную травму.

Впоследствии российские войска нанесли еще один удар FPV-дроном по населенному пункту. В результате атаки ворона получила минно-взрывную травму и осколочное ранение 72-летняя женщина, которая находилась на рынке. Она сейчас в тяжелом состоянии.

Напомним, что 15 мая российские оккупанты атаковали Херсон из артиллерии. В результате атаки врага погибла 49-летняя женщина.