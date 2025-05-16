Атака дронів на столицю: у Києві працювала ППО, уламки впали на котельню

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці, 16 травня, російські війська атакували столицю ударними дронами. ППО збила ворожі безпілотники, є пошкодження

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, яку гасили надзвичайники.

"Святошинський район: зафіксовано падіння уламків на території котельні. Крім цього, є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих у Києві не зафіксували. Наразі на місцях пошкоджень працюють екстрені служби.

Нагадаємо, понад 12 годин знадобилось надзвичайникам, аби ліквідувати масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури на Сумщині. Триває розбір завалів.