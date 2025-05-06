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06 травня 2025, 22:40

На Донеччині росіяни розстріляли беззбройних українських військових

06 травня 2025, 22:40
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Фото: Офіс генпрокурора
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У прокуратурі розпочали розслідування щодо чергового воєнного злочину росіян. Окупанти на Донеччині взяли в полон українських військових та розстріляли їх

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 4 травня троє військових ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району. Під час штурму росіяни оточили українських військових, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Потім російські військові розстріляли їх з автоматів.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, 11 квітня у Волноваському районі окупанти взяли в полон трьох військових ЗСУ. Одного з беззбройних українських військових росіяни розстріляли з автомата.

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