В Україні зафіксували новий випадок розстрілу російськими військовими полонених українських бійців
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з новим випадком розстрілу армією РФ полонених українських військових
Як передає RegioNews, про це він повідомив у Телеграмі.
Омбудсмен зазначив, що відео з імовірною стратою беззбройних українських військовополонених активно поширюють у соціальних мережах.
Лубінець зауважив, що відео вкотре демонструє цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони росіян.
"Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність", - заявив він.
Осіб, які володіють будь-якою інформацією щодо згаданого факту злочину, він закликає повідомити на гарячу лінію: 0800 50 17 20.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога станом на 13 березня 2025 року.