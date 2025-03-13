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13 березня 2025, 09:58

В Україні зафіксували новий випадок розстрілу російськими військовими полонених українських бійців

13 березня 2025, 09:58
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фото: ілюстративне
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з новим випадком розстрілу армією РФ полонених українських військових

Як передає RegioNews, про це він повідомив у Телеграмі.

Омбудсмен зазначив, що відео з імовірною стратою беззбройних українських військовополонених активно поширюють у соціальних мережах.

Лубінець зауважив, що відео вкотре демонструє цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони росіян.

"Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність", - заявив він.

Осіб, які володіють будь-якою інформацією щодо згаданого факту злочину, він закликає повідомити на гарячу лінію: 0800 50 17 20.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога станом на 13 березня 2025 року.

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