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Російські військові стратили українських бійців, яких взяли в полон у Курській області

Про це передає RegioNews із посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

За його даними, у соцмережах розповлюджується відео ймовірного жорстокого розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців – це воїни 82-ї бригади.

На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому.

"Розстріл українських військовополонених – черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права", – наголосив Лубінець.

За його словами, він вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше на Курщині українські десантники знищили російських морпехів, які розстрілювали полонених.