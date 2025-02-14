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Правоохоронці ідентифікували окупанта, який в одному з українських селищ розстріляв місцевого жителя. Відомо, що перед цим він та інші російські військові погрожували чоловіку зброєю

Про це повідомляє прокуратура Чернігівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили росіянина, який в березні 2022 разом з іншими оккупантами в одному з сіл Прилуцького району погрожував місцевому жителю зброєю. Вони змусили чоловіка вийти з власного будинку. Згодом росіяни розстріляли місцевого в чагарниках.

Наразі правоохоронці ідентифікують іншого військового, який також причетний до цього вбивства.

"За вчинене окупанту загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили агента ФСБ на Донеччині. Відомо, що чоловік коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари агресора по локаціях Сил оборони на Покровському напрямку. Зловмисником виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій.