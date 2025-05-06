Фото: Офис генпрокурора

В прокуратуре начали расследование по очередному военному преступлению россиян. Оккупанты в Донецкой области взяли в плен украинских военных и расстреляли их

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 4 мая трое военных ВСУ выполняли боевые задания на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской ТГ Волновахского района. Во время штурма россияне оцепили украинских военных, заставили их сложить оружие и сдаться в плен. Потом российские военные расстреляли их из автоматов.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. В настоящее время проводятся безотлагательные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц", - говорят в прокуратуре.

Напомним, 11 апреля в Волновахском районе оккупанты взяли в плен трех военных ВСУ. Одного из безоружных украинских военных россияне расстреляли из автомата.