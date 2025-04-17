Окупанти розстріляли беззбройного полоненого бійця ЗСУ у Волноваському районі

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У Волоноваському районі на Донеччині російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Відомо, що 11 квітня троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон.

Одного з беззбройних українських військових загарбники розстріляли з автоматичної зброї.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини росіян. Раніше ідентифікували російського військового, який разом з іншим "товаришем" розстріляли цивільне авто з людьми.