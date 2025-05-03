Росіяни атакували Донеччину: є загиблі
Росіяни вчергове атакували Донецьку область. Відомо про руйнування та загиблих
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Вадима Філашкіна, 3 травня в Донецькій області щонайменше двоє людей загинули внаслідок російських атак. У Мирнограді вбили 56-річного чоловіка. Також пошкодили шість приватних будинків. Друга жертва - 69-річний житель Комара.
У Костянтинівці одна людина отримала поранення. Також пошкоджені житлові будинки. Голова ОВА вкотре закликає місцевих жителів евакуюватися.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині отримали поранення двоє людей внаслідок атаки російськими безпілотниками. Зокрема, 2 травня окупанти вдарили по Нікопольщині артилерією.
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