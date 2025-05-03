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Россияне в очередной раз атаковали Донецкую область. Известно о разрушениях и погибших

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Вадима Филашкина, 3 мая в Донецкой области по меньшей мере два человека погибли в результате российских атак. В Мирнограде убит 56-летний мужчина. Также повредили шесть частных домов. Вторая жертва – 69-летний житель Комара.

В Константиновке один человек получил ранения. Также повреждены жилые дома. Глава ОВА еще раз призывает местных жителей эвакуироваться.

Напомним, ранее на Днепропетровщине получили ранения два человека в результате атаки российскими беспилотниками. В частности, 2 мая кафиры ударили по Никопольщине артиллерией.