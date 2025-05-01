Россияне ударили КАБами по Донетчине: погибли гражданские, ранен человек

фото: Донецкая областная прокуратура

Сегодня, 1 мая, россияне атаковали из авиации город Мирноград и поселок Новоэкономическое Покровского района В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще один человек ранен

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 00:30 российские войска сбросили три авиабомбы на Мирноград. Предварительно, оккупанты использовали "КАБ-250" с модулем УМПК.

Под авиаудар попали многоквартирные жилые дома. Один из снарядов попал в девятиэтажку. На 43-летнюю женщину, находившуюся в собственной квартире, обрушилась железобетонная плита. Она погибла на месте.

Также в 06:30 россияне обстреляли Новоэкономическое. В поселке повреждены девять многоэтажных домов и домовладения.

"В результате атаки погиб 51-летний мужчина. Его жена 52 лет получила осколочные ранения. Тип вооружения устанавливается", — говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, вчера россияне атаковали дронами шахту и дома в Донецкой области. Под удар попали Доброполье и Славянск, пострадал человек.