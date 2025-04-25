У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару

фото: ДСНС України у місті Києві

У Києві надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловій багатоповерхівці вночі 24 квітня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

За оновленими даними, кількість постраждалих зменшилася. Поранення отримали не 90 людей, як повідомлялося раніше.

"Загинуло 12 осіб, 87 постраждалих. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Працюють 73 рятувальника та 25 одиниць техніки ДСНС", — йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці розбирають пошкоджені будівельні конструкції.

Нагадаємо, у Києві триває розбір завалів після російського удару вночі 24 квітня. Зеленський підтвердив, що РФ ймовірно атакувала столицю північнокорейською балістичною ракетою.

Раніше повідомлялося, що в Києві через ворожу атаку — 12 жертв і 90 постраждалих.

25 квітня у столиці оголосили Днем жалоби за загиблими через атаку РФ.