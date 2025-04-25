Удар по Павлограду: кількість загиблих зросла, серед них – дитина
Кількість загиблих внаслідок дронової атаки на Павлоград Дніпропетровської області збільшилась до трьох
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"На жаль, вже троє загиблих у Павлограді. Серед них – дитина", – йдеться у повідомленні.
За словами посадовця, шестеро постраждалих госпіталізовані. Ще двом людям меддопомогу надали на місці, серед них – 15-річна дівчина.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, 25 квітня росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Під ворожим ударом опинився й Павлоград.
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