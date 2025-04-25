Кількість постраждалих у Павлограді продовжує зростати

фото: ОВА

Наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок дронової атаки на Павлоград Дніпропетровської області вранці 25 квітня

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Із 10 постраждалих до лікарень госпіталізували вісьмох. Двом надали допомогу на місці.

"Серед госпіталізованих й 17-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості. Як і майже всі пацієнти, які отримали поранення. Тільки 36-річна жінка – "важка", – йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, у багатьох пацієнтів – отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Всім надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, 25 квітня росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Під ворожим ударом опинився й Павлоград. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, адмінбудівля та авто.

Відомо про трьох загиблих, серед них – дитина.